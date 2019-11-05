В декабре максимальные рекомендуемые ставки по сберегательным вкладам вырастут

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Казахстанский фонд гарантирования депозитов объявил максимальные рекомендуемые ставки вознаграждения по всем видам депозитов физических лиц, которые будут действовать с 1 по 31 декабря, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Рост максимальных ставок вознаграждения будет особенно заметным по сберегательным вкладам от 1 года: в зависимости от срока банки смогут принимать сберегательные вклады с пополнением под ставку 12,7-12,9%, а вклады без пополнения под ставку 14-14,6%.

«Сберегательный вклад – это интересный продукт: общедоступный, с повышенной гарантией безопасности и высоким предсказуемым доходом. Не исключено, что с ростом максимальных ставок, в декабре мы увидим в банках повышенные ставки вознаграждения на уровне 14-14,6%. Вы, скорее всего, обратите внимание на эти депозиты. Оцените, насколько вам это подходит, ведь получая гарантию высокого дохода, вы со своей стороны берете на себя обязательство держать деньги в банке до окончания срока. Поэтому принимать решение о сберегательном вкладе нужно осознанно. Говоря о сберегательных вкладах, мы не имеем в виду очень крупные капиталы, а говорим о рядовых гражданах: средний депозит составляет 2,8 млн тенге», - сказал председатель Казахстанского фонда гарантирования депозитов Акылжан Баймагамбетов.

Сейчас сберегательные вклады от трех месяцев до трех лет доступны в 15 банках. Самые востребованные – сберегательные вклады на год и более без пополнения – на такие вклады приходится 85% от объема привлеченных денег. С начала года объем сберегательных вкладов увеличился более чем в 8 раз (716%).

Банковский сектор усиливает конкуренцию в сегменте сберегательных вкладов, и изменения максимальных рекомендуемых ставок по другим депозитам в тенге будут незначительными. По самым востребованным среди срочных вкладов – на 1 год и более с пополнением – максимальная рекомендуемая ставка вознаграждения прибавит 0,1 процентный пункт и составит 10,9%. Максимальная рекомендуемая ставка вознаграждения по несрочным вкладам на декабрь не изменится и составит 9,8%.

«Разница в ставках вознаграждения по сберегательным вкладам и другим депозитам в тенге становится более явной. Это связано с тем, что устойчивое фондирование необходимо каждому банку, который сбалансированно развивает ипотечное кредитование, автокредитование или другие долгосрочные кредитные продукты. Конкуренция за сберегательные вклады как ресурс развития высокая, и в этих условиях одинаково высокие ставки вознаграждения могут предложить и устойчивые банки, и менее устойчивые. Поэтому ставка, под которую банк привлекает сберегательные вклады, становится важным индикатором для вкладчиков. В декабре, с повышением максимальных ставок, банки, возможно, поднимут ставки, а некоторые поднимут до уровня максимальной ставки. Принимая решение, оценивайте свои риски. Насколько устойчив этот банк? Насколько сильная бизнес-модель? Какие кредитные услуги банк предлагает за счет привлеченных во вклады денег? Насколько ответственно кредитует? Ориентируйтесь на средние ставки на рынке, особенно если располагаете суммой сверх 15 млн тенге – это максимальная гарантируемая сумма», - отметил Акылжан Баймагамбетов.

Гарантия фонда по несрочным и срочным вкладам в тенге составляет 10 млн тенге, по сберегательным вкладам – 15 млн тенге. Если вклады размещены в разных банках, фонд дает гарантию отдельно на депозиты в каждом из банков.