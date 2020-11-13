В декабре казахстанцы отдохнут 11 дней

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В декабре казахстанцы будут отдыхать 11 дней, включая все праздничные и выходные дни, передает корреспондент МИА «Казинформ».

1 декабря – по случаю Дня Первого Президента казахстанцы будут отдыхать во вторник. Кроме того, 16-17 декабря официально празднуется День Независимости. К этим двум выходным прибавится 18 декабря, и казахстанцы будут отдыхать на День Независимости с 16 по 19 декабря, четыре дня. Поскольку 18 декабря выходной, 20 декабря, хотя и приходится на воскресенье, объявлен рабочим днем. Таким образом, в последнем месяцев 2020 года казахстанцы будут отдыхать 11 дней.