В декабре будет запущен единый портал поддержки экспортеров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На базе «QazTrade» создается информационно-аналитический портал по предоставлению широкого спектра услуг для экспортеров от способного до активного, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

Напомним, в сентябре т.г. в Казахстане было создано единое окно для экспортеров QazTrade, где сконцентрированы все меры поддержки экспортеров. В эксклюзивном интервью primeminister.kz заместитель председателя Центра развития торговой политики «QazTrade» Асель Егембердиева сообщила, что в декабре текущего года в рамках QazTrade планируется запустить единый портал export.gov.kz.

Через портал предприятиям будем оказана следующая поддержка:

Независимая оценка экспортного потенциала предприятия и его товара;

Анализ рынка потенциального импортера и проведение маркетинговой кампании для продвижения товара;

Формирование пакета необходимых документов для экспорта товаров и услуг;

Глубокий и всесторонний анализ зарубежных отраслевых и страновых рынков;

Изучение торговых барьеров по выходу на внешние рынки и выработка предложений по их устранению.

Портал будет включать в себя всю необходимую информацию для экспортеров, в том числе информационные материалы по товарам экспортного интереса Казахстана, наиболее привлекательных рынков сбыта, статистики, рекламы и прочей информации касательно экспортной деятельности.

Вместе с тем, на портале будет размещен реестр казахстанских экспортеров-поставщиков и их продукции. Это позволит иностранным заказчикам находить на портале казахстанских контрагентов.

«Это будет ресурс по обратной связи с экспортерами. Они могут обратиться за получением мер поддержки. Портал будет интересен для импортеров казахстанской продукции, которые могут на этом портале найти себе потенциальных экспортеров, поставщиков казахстанской продукции», — сказала А. Егембердиева.

Согласно данным Министерства торговли и интеграции РК, внешняя торговля Казахстана за январь-сентябрь 2019 года составила $70,4 млрд, что на 1,5% выше, чем за аналогичный период предыдущего года. Общий экспорт из Казахстана за январь-сентябрь 2019 года составил $42,7 млрд. Главными потребителями казахстанских обработанных товаров являются: Китай (с долей 24,8%), Россия (18,8%), Узбекистан (6,3%), Нидерланды (5,8%), Турция (4,4%). Эти страны в совокупности потребляют 60,1% казахстанских обработанных товаров.Основной рост экспорта казахстанских обработанных товаров наблюдается за счет таких стран как: Китай, Канада, Узбекистан, Франция, Индонезия. Среди основных новых экспортируемых обработанных товаров из РК за сентябрь 2019 года — установки ветроэнергетические, вагоны железнодорожные или трамвайные, грузовые, радиаторы и их части из чугунного литья.