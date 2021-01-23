В ДЧС Жамбылской области создали оперативный штаб по спасению людей на заснеженных трассах

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В Жамбылской области проводятся аварийно-спасательные работы из снежных заносов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, что накануне, 21 января, по области была плюсовая температура (в Таразе +12), однако в тот же день жители региона были оповещены о надвигающемся шторме.

С утра 22 января в связи с резким понижением температуры и ухудшением погодных условий были перекрыты участки трассы республиканского значения Алматы – Ташкент, Алматы – Ташкент – Термез, дорога в направлении Тараз – Каратау – Жанатас, трассы в Жуалынском, Таласском и Сарысуском районах.

Как сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области, при получении информации об ухудшении погодных условий заместитель начальника департамента по ЧС Жамбылской области полковник Максат Косыбаев еще раз отработал готовность сил и средств подчиненных подразделений города Тараза для оперативного выезда в случае чрезвычайных ситуаций различного характера в Жуалынский, Таласский и другие районы.

«Специалисты УЧС и ДЧС Жуалынского, Жамбылского, Таласского, Сарысуского районов проводят оперативные работы по спасению водителей и пассажиров, оказавшихся на заснеженных трассах, в условиях метели и плохой видимости. В ДЧС Жамбылской области создан оперативный штаб, в состав которого вошли представители «КазАвтоЖол», казахстанской железной дороги, управления пассажирского транспорта, департамента полиции», - рассказали в ведомстве.

На очистке автодорог задействовано 16 сотрудников и 22 единицы техники от товариществ «Казахавтодор», «Каратау жолдары», «Сарысу жолдары».

Днем 22 января наблюдалось скопление автотранспорта возле села Айша-биби в Жамбылском районе - 60 грузовых и 45 легковых автомобилей. На автодороге Алматы – Термез - Ташкент внутри закрытого участка остаются 38 грузовых и 15 легковых автомашин, два микроавтобуса.

Для проведения аварийно-спасательных работ от ДЧС Жамбылской области направлено 8 единиц техники и 21 спасатель. На автодороге Каратау – Тараз из застрявших в снежных сугробах автомашин спасено 23 человека, вызволено шесть легковых автомашин.

В Жуалынском районе на автодороге Алматы – Термез - Ташкент из застрявших в снежных сугробах автомашин спасено 59 человек. По автодороге Жанатас - Каратау из неисправной автомашины в город Жанатас эвакуировано трое человек.

Развернуты пункты обогрева в райцентре Б. Момышулы и селе Шакпак-ата Жуалынского района, в селах Айша-биби и Бектобе Жамбылского района. Под пункты обогрева приспособлены школа, мечеть, дом культуры, организовано питание, обеспечено дежурство медицинских работников.

На блокпост «Айша-биби» в Жамбылском районе для усиления дополнительно направлено две единицы оперативной техники с сигнальными установками для оповещения водителей и пассажиров. Для доставки пассажиров до железнодорожного вокзала имеются автобус и автомобиль. Наготове один реанимобиль ЦМК для оказания первой медицинской помощи, пояснили в пресс-службе ДЧС Жамбылской области.

По состоянию на 21:00 на территории Жамбылской области трассы закрыты в Жуалынском районе от поста «Айша-биби» до границы Туркестанской области. Водителей просят следить за прогнозом погоды, не выезжать без особой необходимости за пределы населенных пунктов, соблюдать рекомендации спасателей. В случае необходимости звонить на номер службы спасения 112, напомнили в ДЧС Жамбылской области.

Ранее сообщалось, что в связи с ухудшением погодных условий в Жамбылской области закрыли участки ряда автотрасс.