В ДЧС ВКО работает многодетный спасатель
Праздник Международный день семьи был создан с целью привлечения внимания широкой общественности к проблемам семьи, которых сегодня существует большое количество.
Казахстан – страна, жители которой высоко ценят родственные связи и теплые семейные отношения. Семья для них – неиссякаемый источник опоры и отрады, радости и взаимопомощи.
В ДЧС ВКО самой многодетной семьей является семья Сеилхановых, они воспитывают пятерых детей – 2 мальчиков, 3 девочек. Самой младшей Адине – 2 года, старшему сыну 14 лет, зовут его Еркебулан. Сейчас в семье ждут появления на свет шестого ребенка. Их отец Асет Сеилханов начальник Специализированного отряда ГУ «СПиАСР» ДЧС ВКО, работает он в службе на благо безопасности граждан с 2004 года. Начинал служить в поселке Ауэзова Жарминского района с должности простого пожарного.
«Для каждого человека важнейшая составляющая жизни – это семья. Моя семья – это мой тыл, мой главный смысл. Жена Нургуль сейчас полностью отдана воспитанию детей, пока я нахожусь на службе. Я сам из многодетной семьи. Желаю каждому обрести это счастье и создать теплый очаг в доме», – сказал Асет Сеилханов.