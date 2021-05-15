В ДЧС ВКО работает многодетный спасатель

УСТЬ-КАМЕНОГРОСК. КАЗИНФОРМ – Во всем мире​ Международный день семьи отмечается в мире 15 мая. Данный праздник был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН 20 сентября 1993 года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Восточно-Казахстанской области.

Праздник Международный день семьи был создан с целью привлечения внимания широкой общественности к проблемам семьи, которых сегодня существует большое количество.

Казахстан – страна, жители которой высоко ценят родственные связи и теплые семейные отношения. Семья для​ них – неиссякаемый источник опоры и отрады, радости и взаимопомощи.

В ДЧС ВКО самой многодетной семьей является семья Сеилхановых, они воспитывают пятерых​ детей – 2 мальчиков,​ 3 девочек. Самой младшей Адине – 2 года, старшему сыну 14 лет, зовут его Еркебулан.​ Сейчас в семье ждут появления на свет шестого ребенка. Их отец Асет Сеилханов начальник Специализированного отряда ГУ «СПиАСР» ДЧС ВКО, работает он в службе на благо безопасности граждан с 2004 года. Начинал служить в поселке Ауэзова Жарминского района с должности простого пожарного.

​«Для каждого человека важнейшая составляющая жизни – это семья. Моя семья – это мой тыл, мой главный смысл. Жена Нургуль сейчас полностью отдана воспитанию детей, пока я нахожусь на службе. Я сам​ из многодетной семьи. Желаю каждому обрести это счастье и создать теплый очаг в доме», – сказал Асет Сеилханов.

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