Назначен новый начальник ДЧС СКО

Приказом министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан генерал-майора Сырыма Шарипханова на должность начальника назначен полковник Сарыбаев Ерик Темирханович, ранее занимавший должность заместителя начальника департамента по ЧС Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС Северо-Казахстанской области.

Ерик Сарыбаев родился 28 мая 1976 года в селе Темирлан Ордабасинского сельского округа Туркестанской области. В 1998 году окончил Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова. В 2013 году окончил Академию гражданской защиты МЧС России по специальности «Промышленное и гражданское строительство», «Управление воинскими частями и соединениями».

Начал трудовую деятельность в 1998 году с должности мастера строительства ТОО "Максат", г. Шымкент. Службу в Вооружённых силах Республики Казахстан начал в 2000 году, пройдя путь от начальника химической службы воинской части 25717 до заместителя командира батальона по воспитательной и психологической работе воинской части 21450.

В 2009 году назначен на должность старшего офицера отдела аварийно-спасательной службы Департамента по чрезвычайным ситуациям Южно-Казахстанской области. Прошёл путь от начальника отдела до заместителя начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям Туркестанской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

Имеет большой опыт работы в сфере предупреждения чрезвычайных ситуаций и аварийно-спасательных работ.

За высокие показатели в служебной деятельности, достигнутые успехи в работе по предупреждению ЧС, большой вклад в развитие Государственной системы гражданской защиты Республики Казахстан награжден ведомственными наградами, грамотами и благодарственными письмами.

Ерик Сарыбаев сменил на этом посту начальника ДЧС СКО полковника Камалова Рамиля Фаткуловича, назначенного Председателем Комитета противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

Заместитель акима СКО отметил большую организационную работу, проделанную Рамилем Фаткуловичем по активизации деятельности территориального органа МЧС РК по всем направлениям, выразив уверенность в достойной преемственности столь важного направления работы, обеспечения защиты населения от ЧС природного и техногенного характера.