В Дании и Эстонии подтверждены первые случаи заражения коронавирусом
КОПЕНГАГЕН - ТАЛЛИНН. КАЗИНФОРМ – Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Дании. Об этом сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.
Органы здравоохранения Дании подтверждают, что коронавирус был диагностирован у мужчины, который отдыхал на горнолыжном курорте на севере Италии. В данный момент мужчина находится у себя дома.
О первом случае заражения коронавирусом сообщили также власти Эстонии. Эстонское агентство ERR сообщает, что в своем заявлении в четверг министр социальных дел страны Танель Кийк подтвердил факт заражения.
По словам министра, коронавирусом заразился гражданин Ирана, постоянно проживающий в Эстонии. Инфицированного изолировали и поместили в больницу, чтобы избежать дальнейшего распространения вируса. Министр Кийк отказался назвать город и больницу, где находится пациент, добавив, что Эстония пока не планирует вводить карантин из-за коронавируса.
В отличие от Эстонии Италия была вынуждена недавно ввести карантин в нескольких десятках городов из-за вспышки коронавируса, в основном на севере страны. По данным итальянского агентства ANSA, в Риме были отменены 90% заявок на бронирование туристических экскурсий, а также брони отелей на весь март. Стоит отметить, что объемы туристического бронирования в Италии резко упали вплоть до июня.
Коронавирус постепенно захватывает Европу: о первых случаях заражения сообщили ранее в Австрии и Хорватии, Норвегии, Румынии, Финляндии. Новые случаи заражения коронавирусом COVID-2019 выявлены в Германии.
В Европе наиболее тревожная ситуация складывается в Италии, где жертвами COVID-2019 стали 11 человек.
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