В Дании 24 марта состоятся всеобщие выборы

В Дании, население которой составляет около 6 миллионов человек, граждане будут голосовать за депутатов парламента (Фолькетинг), насчитывающего 179 мест. На общенациональных выборах в стране также будут избраны по два представителя от Гренландии и Фарерских островов.

В Дании, переживающей сложный период после того, как президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о необходимости «национальной безопасности» в отношении Гренландии, автономного региона, подчиняющегося Королевству Дании, с нетерпением ожидают результатов выборов.

Лидер Социал-демократической партии и премьер-министр Метте Фредериксен, утверждая, что она провела успешное «кризисное управление» в вопросе Гренландии, выразила надежду, что ее партия выйдет из выборов победительницей и в третий раз придет к власти.

Еще одним фаворитом выборов в Дании стал лидер правоцентристской Либеральной партии Дании (Venstre) и министр обороны Троэльс Лунд Поульсен.

Фредериксен и Поульсен, два фаворита на выборах, входящие в состав одного правительства, неоднократно участвовали в теледебатах на национальном телевидении.

Метте Фредериксен заявила, что они будут работать над вопросами пенсионного обеспечения и налога на богатство, в то время как Поульсен утверждал, что это ослабит экономику.

Согласно последним опросам, партия Фредериксен занимает первое место, а партия Поульсена — второе.

Выборы в тени заявлений США о Гренландии

Самым важным вопросом, держащим Данию в центре мирового внимания, стали заявления президента США Трампа о «захвате» Гренландии.

В ответ на угрозы Трампа, который пригрозил захватить Гренландию — автономную территорию, входящую в состав Королевства Дания, — Дания заявила, что это «красная черта» ее суверенитета.

Недавно также стало известно, что Дания, направив войска в Гренландию, ведет серьезную подготовку к войне на случай возможного нападения со стороны США.

Отмечается, что два представителя, которые будут избраны от Гренландии в парламент Дании, также сыграют важную роль в противодействии возможным заявлениям со стороны США.

Свиноводческая отрасль Дании может сыграть решающую роль на выборах

Известно, что Дания, занимающая лидирующие позиции в мире по экспорту свинины, производит 28 миллионов голов свиней в год, и в связи с этим значительная часть населения занята в сельском хозяйстве.

Левоцентристские партии утверждают, что свиноводство вызывает экологические проблемы и требует более строгого регулирования, в то время как правоцентристские партии высказываются за дальнейшее увеличение производства.

Датские СМИ полагают, что голоса фермеров, составляющих большинство населения, могут повлиять на расклад сил между партиями на завтрашних выборах.

Неофициальные первые результаты будут объявлены вечером

В выборах в Дании участвуют 12 партий, при этом партия, набравшая 90 мест, получает право самостоятельно сформировать правительство.

По мнению представителей прессы, ни одна из партий не сможет самостоятельно прийти к власти на завтрашних выборах, и что партия «Модераты» (Moderaterne) нынешнего министра иностранных дел Ларса Локке Расмуссена может взять на себя роль «балансира».

Неофициальные первые результаты выборов в Дании будут объявлены вечером 24 марта.