В Дагестане задержан находившийся 20 лет в розыске уроженец Экибастуза

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - 30-летнего уроженца Экибастуза, совершившего разбойное нападение 20 лет назад, будут экстрадировать из Дагестана, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках межгосударственного оперативно-профилактического мероприятия «Розыск» оперативниками департамента полиции Павлодарской области и УУР МВД по Республике Дагестан задержан мужчина, который находился в международном розыске 20 лет. 39-летний уроженец Экибастуза обвиняется в совершении тяжкого преступления – разбойного нападения», - сообщила пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.

В июне 1999 года мужчина, предварительно сговорившись с другими лицами, заранее распределив роли, чтобы похитить чужое имущество, вместе с подельниками напал на жительницу Экибастуза в её квартире, отметили полицейские. «Применив насилие, опасное для жизни, завладели имуществом горожанки. После совершения преступления злоумышленники скрылись», - пояснили в правоохранительных органах. - Полицейскими в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий пять участников были сразу же задержаны и осуждены в 2000 году, а один из злоумышленников, на тот момент 19-летний экибастузец, скрылся. В 1999 году он был объявлен в розыск». В сентябре 2019 года в рамках межгосударственного оперативно-профилактического мероприятия «Розыск» павлодарские полицейскими совместно с сотрудниками УУР МВД по Республике Дагестан по подозрению в преступлении мужчина, находившийся в розыске, задержан. После необходимых правовых процедур преступника экстрадируют в Казахстан.