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В дачном массиве Тараза минно-розыскная собака обнаружила гранатомет и гранаты

25 Января 2022 21:37
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В дачном массиве Тараза минно-розыскная собака обнаружила гранатомет и гранаты

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Войсковые наряды Национальной гвардии РК несут службу по охране общественного порядка и безопасности в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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При патрулировании населенных пунктов региона войсковые наряды воинской части 5513 обнаруживают схроны оружия. Так, в минувшие сутки были найдены закопанные в земле гранатомет и гранаты.

«Начальник патруля старший сержант Абзал Калдарбеков вместе с патрульными сержантом Досаном Аймахановым, рядовым Галымжаном Жаксылык и сотрудниками полиции в дачном массиве вдоль водного канала осматривали берег. Специально обученная минно-розыскная собака по кличке Зара обозначила сигнальным поведением – лаем – свежевспаханную землю на берегу канала. Затем гвардейцы лопатой раскопали землю и обнаружили ручной револьверный шестизарядный гранатомет модели «РГ-6» в комплекте с черным чехлом», - рассказали в пресс-службе Национальной гвардии РК.

В тот же день войсковой наряд во главе с сержантом Багланом Ескараевым, вместе с сержантами Ахметом Даловым, Сериком Жолдаспаевым и рядовым Бекзатом Нагашыбаевым, в недостроенном одноэтажном здании нашли белый мешок с двумя гранатами, добавили в ведомстве.

Напомним, ранее гвардейцы обнаружили в недостроенном здании в Таразе три автомата АКСУ-74, три магазина, чехол для АКСУ-74, штык-нож и щит противоударный. А на территории кладбища – три бронежилета, каску противоударную, комплект защитных щитков и щит противоударный.

По данным оперативного штаба Жамбылской области, более двух тысяч человек участвовали в массовых беспорядках 4 - 6 января. У задержанных изъято порядка двухсот единиц оружия – автоматы Калашникова, снайперские винтовки, пистолеты-пулеметы, гладкоствольное оружие и многое другое.


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#Жамбылская область   #ЧП-2022  
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Автор:

Галина Скрипник

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