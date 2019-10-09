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В даче взятки подозревают директора центра занятости населения в Талдыкоргане

9 Октября 2019 10:39
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В даче взятки подозревают директора центра занятости населения в Талдыкоргане

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой Алматинской области начато досудебное расследование в отношении директора КГУ «Центр занятости населения акимата города Талдыкоргана Алматинской области» по подозрению в даче взятки. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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«Она подозревается в даче взятки через посредника - заместителя руководителя ГУ «Отдел занятости и социальных программ города Талдыкоргана» в сумме 400 тыс. тенге главному специалисту государственного аудита ГУ «Ревизионная комиссия по Алматинской области» за составление акта без отражения нарушений по итогам проведенной плановой проверки.

Проверяется причастность данных должностных лиц к посредничеству в даче взятки и ее получении», - сообщили в Антикоррупционной службе.

Окончательное решение в отношении подозреваемых с определением степени их виновности, будет вынесено судом.

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Ключевые слова: Алматинская область, Борьба с преступностью,
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