В даче взятки подозревают директора центра занятости населения в Талдыкоргане

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой Алматинской области начато досудебное расследование в отношении директора КГУ «Центр занятости населения акимата города Талдыкоргана Алматинской области» по подозрению в даче взятки. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Она подозревается в даче взятки через посредника - заместителя руководителя ГУ «Отдел занятости и социальных программ города Талдыкоргана» в сумме 400 тыс. тенге главному специалисту государственного аудита ГУ «Ревизионная комиссия по Алматинской области» за составление акта без отражения нарушений по итогам проведенной плановой проверки.

Проверяется причастность данных должностных лиц к посредничеству в даче взятки и ее получении», - сообщили в Антикоррупционной службе.

Окончательное решение в отношении подозреваемых с определением степени их виновности, будет вынесено судом.