В ЦОНах отменяется обязательное бронирование

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 23 августа казахстанцы могут посещать городские ЦОНы без обязательного бронирования. При этом прием с проверкой статуса через систему Ashyq сохраняется, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на госкорпорацию «Правительство для граждан».

«Обязательное бронирование было главным требованием санитарных врачей, подобный режим работы не позволял принять всех, а дата брони зачастую растягивалась на недели вперед. Клиенты с безопасным и нейтральным статусом теперь могут получить госуслуги без обязательного предварительного бронирования очереди. При этом возможность забронировать очередь электронным способом остается в прежнем режиме. В этом случае у клиента будет преимущество, так он сможет попасть к оператору без долгого ожидания. Мы понимаем, что увеличится поток посетителей, поэтому просим не забывать о мерах санитарной безопасности – носите маски, соблюдайте социальную дистанцию, пользуйтесь санитайзерами» – сказал председатель правления «Правительство для граждан» А. Кожихов.

Кроме того, государственная корпорация «Правительство для граждан» интегрировала систему выдачи талонов с Ashyq. Это позволяет сверять статус клиента при выдаче талонов на очередь в ЦОНе. При наборе ИИН клиента на терминале информация сопоставляется с данными в системе Ashyq, при выявлении небезопасного статуса программа отображает отказ в распечатке талона.