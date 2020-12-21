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В ЦИК РК состоялась встреча с Миссией наблюдателей от СНГ

Редактор:  
Гульмира Байзакова
21 Декабря 2020, 17:30
В ЦИК РК состоялась встреча с Миссией наблюдателей от СНГ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня состоялась встреча председателя ЦИК РК Имашева Б.М. с первым заместителем председателя Исполнительного комитета – мсполнительного секретаря СНГ Гуминским В.А. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ЦИК РК.

Председатель Центризбиркома кратко ознакомил членов Миссии наблюдателей от СНГ с основными этапами кампании, начиная с объявления выборов и до дня голосования.

В свою очередь Виктор Гуминский поблагодарил Берика Имашева за организацию встречи и проинформировал о методах и принципах наблюдения Миссии наблюдателей от СНГ.

«После нашей встречи, с этого дня Штаб Миссии наблюдателей от СНГ начинает свою работу по наблюдению за очередными парламентскими выборами в Республике Казахстан», - проинформировал В. Гуминский.

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Следует отметить, что наблюдатели Миссии от СНГ имеют большой опыт работы в наблюдении за выборами в Казахстане, в том числе и по выборам депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан. Наблюдатели от Содружества будут уже в четырнадцатый раз осуществлять наблюдение в Казахстане.

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