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В ЦИК РК сообщили о выделенных средствах на проведение выборов депутатов Сената

12 Июня 2020 17:28
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В ЦИК РК сообщили о выделенных средствах на проведение выборов депутатов Сената

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На проведение выборов депутатов Сената выделено 254,5 млн тенге. Об этом сообщила в ходе онлайн-заседания Центральной избирательной комиссии РК секретарь ЦИК Сабила Мустафина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«На выборы депутатов Сената Парламента Республики Казахстан в республиканском бюджете для Центральной избирательной комиссии выделено 254,5 миллиона тенге. Из средств республиканского бюджета будут покрываться: расходы на организацию и деятельность избирательных комиссий, командировочные и транспортные расходы депутатов маслихатов, которые являются выборщиками; полиграфические услуги, необходимые для организации деятельности выборной кампании. А также услуги на оформление избирательных участков, расходы на публикации в средствах массовой информации, и другие расходы. При этом, финансирование из средств республиканского бюджета будет осуществлено через счета местных исполнительных органов, в которых для этих целей открываются специальные счета. И сумма, которую будет выделять ЦИК каждому региону, зависит от количества выборщиков, и от количества кандидатов в депутаты Сената», – сказала С.Мустафина.

По ее словам, распоряжаться указанными средствами будут территориальные избирательные комиссии. Суммы финансирования расходов кандидатов ЦИК определит позже отдельным постановлением. В прошлые выборные кампании выделялось от 400 тысяч тенге до 600 тысяч тенге на каждого кандидата.

На заседании был утвержден Календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Сената.

Напомним, выборы депутатов Сената назначены на 12 августа 2020 года.


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#Сенат   #Выборы  
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Автор:

Мейрамбек Байгарин

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