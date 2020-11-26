Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Другие государственные органы

В ЦИК рассказали о порядке разъяснения законодательства о выборах

Автор:  
Акбота Кузекбай
26 Ноября 2020, 13:03
В ЦИК рассказали о порядке разъяснения законодательства о выборах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Член Центральной избирательной комиссии Ерлан Дауылбаев рассказал о регулировании выборного законодательства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Член Центральной избирательной комиссии Ерлан Дауылбаев отметил, что выборное законодательство регулируется как нормами Конституционного закона «О выборах в Республике Казахстан», так и положениями Закона «О правовых актах».

Авторы запросов, обращаясь за разъяснением в Центральную избирательную комиссию, руководствуются ссылкой на закрепленную в подпункте 5) статьи 12 Конституционного закона «О выборах в РК» функцию Центральной избирательной комиссии по организации разъяснения законодательства.

«Исходя из реализации этой установленной законом функции, Центризбирком правомочен: самостоятельно давать разъяснения законодательства о выборах; организовать разъяснения законодательства о выборах, не делая самостоятельно каких-либо разъяснений; обращаться к другим государственным органам за разъяснением отдельных положений выборного законодательства с точки зрения иных законов. Учитывая эти три изложенных аспекта, можно сделать вывод: ЦИК не является единственным и конечным субъектом разъяснения электорального законодательства, а, наоборот, выступает в роли «координатора» или «организатора», - сказал Ерлан Дауылбаев в ходе заседания ЦИК РК.

По словам члена Центральной избирательной комиссии, в рамках разъяснения избирательного законодательства ЦИК, Закон «О правовых актах» наделяет ЦИК полномочиями по официальному разъяснению только своих нормативных правовых постановлений.

«Выступая в роли организатора, ЦИК для дачи официального разъяснения по своим нормативным правовым постановлениям вправе предварительно запросить позицию уполномоченных государственных органов. При этом ЦИК не вправе давать официальные разъяснения норм законов, в том числе Конституционного закона «О выборах в РК». Аппарат ЦИК в пределах своей компетенции может дать неофициальное разъяснение нормативных правовых актов, регулирующих общественные отношения, связанные с выборами, только в отношении конкретных субъектов или применительно к конкретной ситуации», - добавили в ЦИК.

В целях обеспечения прав граждан на получение полной и достоверной информации о подготовке и проведении предстоящих выборов аппаратом ЦИК разработан комплекс информационно-разъяснительных материалов (видео-, аудиоролики, плакаты, методические и другие материалы) в качестве действенных инструменты неофициального разъяснения.


Выборы   Другие государственные органы   Выборы-2021  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»
Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»
350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане
350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане
Глава КГА Талгат Ластаев получил новую должность
Глава КГА Талгат Ластаев получил новую должность
Таразские врачи помогли родить ребенка женщине с тяжелым диагнозом
Таразские врачи помогли родить ребенка женщине с тяжелым диагнозом