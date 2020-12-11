В ЦИК подвели итоги регистрации партийных списков в маслихаты всех уровней

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Центральной избирательной комссии РК подвели итоги выдвижения и регистрации партийных списков кандидатов в депутаты маслихатов РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Член Центризбиркома Ерлан Дауылбаев сообщил, что выборы в маслихат впервые проходят по партийным спискам политических партий. Организацию и проведение выборов депутатов маслихатов обеспечивают территориальные избирательные комиссии.

В соответствии с типовым календарным планом основных мероприятий по подготовке и проведению очередных выборов депутатов маслихатов Республики Казахстан, выдвижение партийных списков прошло с 10 ноября по 4 декабря 2020 года.

«Центральной избирательной комиссией к участию в очередных выборах депутатов маслихатов Республики Казахстан, назначенных на 10 января 2021 года, были допущены 6 политических партий, зарегистрированных в установленном порядке в Министерстве юстиции.В избирательные комиссии были представлены документы о выдвижении партийных списков кандидатов в депутаты маслихатов Республики Казахстан от 5 политических партий: Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл»; партия «Nur Otan»; Политическая партия «ADAL»; Демократическая партия Казахстана «Ак жол»; Народная партия Казахстана», - сказал Ерлан Дауылбаев.

Было отмечено, что всего представлены 840 партийных списков. При этом партией «Nur Otan» и Политической партией «АDAL» представлены списки по избирательным округам во все 216 маслихатов регионов. ДПК «Ак жол» представлены 175 списков. НДПП «Ауыл» - 159 списков. Народная партия Казахстана представила 74 списка.

По 17 округам в маслихаты областей, городов республиканского значения и столицы представлены 75 списков (1392 кандидата).

По 36 округам в маслихаты городов областного значения представлены 134 списка (1415 кандидатов).

По 163 округам маслихатов районов представлены 631 список (5527 кандидатов).

В партийные списки включены 8 334 кандидата, в том числе 3721 (44,6%) – женщины и лица моложе 29 лет.

Регистрация партийных списков завершена в 18 часов местного времени 10 декабря 2020 года. Всего зарегистрированы 832 партийных списка, в том числе: НДПП «Ауыл» - 158; Партия «Nur Otan» - 216; ПП «ADAL» - 215; ДПК «Ак жол» - 174; Народная партия Казахстана - 69.

Завершая заседание, председатель Центризбиркома Берик Имашев подчеркнул, что подготовка и проведение выборов депутатов маслихатов относится исключительно к компетенции территориальных избирательных комиссий. В этой связи территориальным избирательным комиссиям, как основным обладателям информации, было поручено провести расширенную информационную работу по освещению итогов выдвижения и регистрации партийных списков.

Кроме того, поручено в срок до 12 декабря 2020 года разместить на интернет-страницах территориальных избирательных комиссий зарегистрированные партийные списки кандидатов в депутаты маслихатов всех уровней.

Ранее в Центральной избирательной комиссии РК объявили сроки начала и завершения предвыборной агитации политических партий на выборах депутатов.

«Согласно календарному плану мероприятий по выборам депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан, избираемых по партийным спискам, предвыборная агитация начнется 10 декабря в 18:00 и продлится до 00:00 часов 9 января 2021 года», - сообщила член Центризбиркома Анастасия Щегорцова на заседании ЦИК.

Спикер пояснила, что предвыборная агитация - это деятельность, имеющая целью побудить избирателей принять участие в голосовании за или против той или иной политической партии. Государство гарантирует гражданам, общественным объединениям право беспрепятственной предвыборной агитации за или против той или иной политической партии.

Также в ЦИК напомнили об ответственности за нарушение правил предвыборной агитации.

В частности, было отмечено, что не допускается проведение предвыборной агитации, распространение любых агитационных предвыборных материалов: 1) государственным органам, органам местного самоуправления, а также их должностным лицам при исполнении служебных обязанностей; 2) военнослужащим Вооруженных сил, других войск и воинских формирований, работникам органов национальной безопасности, правоохранительных органов и судьям; 3) членам избирательных комиссий; 4) религиозным объединениям; 5) иностранцам, лицам без гражданства, иностранным юридическим лицам (в том числе иностранным СМИ) и международным организациям.

Предвыборная агитация осуществляется: 1) через средства массовой информации; 2) путем проведения публичных предвыборных мероприятий, а также личных встреч кандидатов и их доверенных лиц с избирателями; 3) путем выпуска и распространения печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов.

Фото: www.election.gov.kz