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В  цифру 75 выстроились молодые офицеры в ВКО

Автор:  
Руслан Шакабаев
9 Мая 2020, 05:52
В  цифру 75 выстроились молодые офицеры в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ — В Восточном Казахстане молодые сотрудники уголовно-исполнительной системы необычным образом поздравили казахстанцев с Днем Победы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДУИС по ВКО.

В ведомстве рассказали, что молодые офицеры, вступившие недавно в ряды департамента уголовно-исполнительной системы по Восточно- Казахстанской области, выстроились в честь Дня Победу в цифру 75. Таким образом, офицеры УИС оригинальным образом поздравили казахстанцев с юбилеем Победы.

Отметим, выпускники Академии МВД РК им. Ш.Кабылбаева недавно пополнили ряды сотрудников 5 учреждений УИС по Восточно-Казахстанской области. В ходе флешмоба ребята прочитали стихи, посвященные Дню Победы.

«Желаем мирных дней и добрых вестей, солнечного неба над головой и спокойствия в каждый дом. Пусть детский смех разливается в каждом уголке земли, и война никогда не коснется даже маленькой частички нашей жизни. Желаем вам счастья в каждом вздохе и самого прекрасного ощущения того, что есть жизнь со всеми ее прелестями, есть семья и любящие вас люди — цените каждый момент!» - пожелали в стихотворной форме молодые офицеры.

Восточно-Казахстанская область   ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА  
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