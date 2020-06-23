В числе лучших госслужащих Казахстана – двое карагандинцев

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 23 июня, в Казахстане отмечается День государственного служащего. В честь этой даты лучшим госслужащим вручили ведомственные награды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Председатель Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы Анар Жаилганова поздравила госслужащих с профессиональным праздником.

«В этом году 72 госслужащих были награждены ведомственной наградой Агентства по делам госслужбы «Үздік мемлекеттік қызметші» за значительный вклад в развитие госслужбы, успешное выполнение самых важных и сложных задач», - сказала Анар Жаилганова.

Также для развития потенциала и конкурентоспособности работников государственного аппарата третий год подряд проводится конкурс «Лучший государственный служащий года».

В этом году в нём принял участие 761 госслужащий Казахстана. Его победителями стали и карагандинцы: Берик Досымбеков, главный специалист отдела физической культуры и спорта г. Караганды, а также Дидар Ибраев, руководитель аппарата акима Актогайского района.

Сегодня на государственной службе трудятся порядка 89 тысяч человек, из них более 42 тысяч - в регионах. Более половины (55,7 %) из всего количества госслужащих - женщины.

«Из года в год увеличивается интерес молодёжи к госслужбе. Сегодня в стране свыше 20 тысяч молодых госслужащих, из них более 1 500 человек занимают различные руководящие должности. Президент страны Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание вопросам привлечения молодёжи к госслужбе. В прошлом году одним из масштабных проектов, реализованных агентством по поручению Главы государства, стало формирование Президентского молодёжного кадрового резерва. Используемый впервые в Казахстане формат отбора привлёк значительную часть молодых граждан из всех регионов страны и за её пределами. Был создан пул молодых компетентных и энергичных управленцев», - подчеркнула Анар Жаилганова.

На сегодняшний день 142 резервиста работают на ответственных участках системы государственной службы и квазигосударственного сектора.

Ранее сообщалось, что названы имена лучших госслужащих Казахстана.



