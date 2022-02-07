В числе арестованных по январским событиям - 35 членов запрещенных экстремистских движений
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Начальник Службы специальных прокуроров Ризабек Ожаров сообщил о задержании 35 членов запрещенных экстремистских движений после январских событий в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ»
«На сегодня среди арестованных - 35 членов запрещенных экстремистских движений. К примеру, в Алматы задержана группа криминально ориентированных членов деструктивного религиозного течения. При задержании у них было обнаружено огнестрельное оружие, готовое к применению», - сказал Ризабек Ожаров на брифинге в СЦК.
По его словам, в ходе беспорядков некоторые из задержанных координировали действия своей группы. При этом одна часть находилась на баррикадах в нижней части города, а другая - на городской площади.
Было отмечено, что подстрекали на массовые беспорядки и активно в них участвовали члены запрещенной экстремистской организации «ДВК/Көше».
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