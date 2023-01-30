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В Chevron не ожидают дивидендов от ТШО в первом квартале 2023 года

30 Января 2023, 12:25
В Chevron не ожидают дивидендов от ТШО в первом квартале 2023 года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В американской нефтегазовой корпорации Chevron не ожидают в первом квартале 2023 года каких-либо выплат от «Тенгизшевройл» (ТШО), где контролируют 50% акций. Об этом говорится в протоколе конференц-звонка по результатам четвертого квартала 2022 года, опубликованного на сайте материнской компании, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на inbusiness.kz.

«Мы прогнозируем годовые выплаты дивидендов от аффилированных организаций на сумму 5-6 млрд долларов в зависимости, прежде всего, от цен на сырьевые товары и норм доходностей. Разница между заработками зависимых компаний и дивидендами ожидается меньше, чем 2 млрд долларов. Мы не ожидаем дивиденды от ТШО в первом квартале (текущего года)», - сообщается в цитируемом комментарии председателя совета директоров американской компании Майка Вирта.

Кроме того, в Chevron прояснили нынешний статус проекта управления устьевым давлением (ПУУД) «Тенгизшевройла», долгие годы реализуемого на Тенгизе.

«В ТШО проект строительства по большей части завершен, и мы запускаем систему подачи топливного газа. Есть нацеленность на сдачу и запуск проекта управления устьевым давлением к концу этого года для начала перехода месторождения от высокого к низкому давлению», - отмечается в расшифровке конференц-звонка.

Чистая прибыль Chevron в октябре-декабре составила 6,4 млрд долларов, а в 2022 году 35,5 млрд долларов. С апреля компания планирует начать выкупать акции на сумму до 75 млрд долларов после получения рекордных доходов в 2022 году.


Фото: ortcom.kz


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