В четырех регионах РК приостановят междугородние и городские автобусные перевозки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МВК приняла решение об ужесточении карантинных мер в городах Нур-Султан и Шымкент, Карагандинской и Атырауской областях, на которые приходится 55% заболеваемости и смертности по стране. Будут приостановлены междугородние, внутриобластные, городские регулярные и нерегулярные (туристические) автобусные и микроавтобусные перевозки, за исключением объектов, участвующих в «Ashyq». Приостанавливается деятельность закрытых пляжей и аквапарков, аттракционов. Об этом сообщили на заседании Межведомственной комиссии (МВК) по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК.

В выходные дни, независимо от участия в «Аshyq», запрещена деятельность общественного транспорта, ТРЦ, торговых домов, торговых сетей, спортивных объектов (спорткомплексов, спортшкол, спортклубов, тренировочных залов), объектов общественного питания, фудкортов (разрешается работа на доставку еды), фитнес-центров, фитнес-клубов, йога-центров, спортивно-оздоровительных объектов, саун, бань, СПА-центров, бассейнов, кинотеатров, театров, концертных залов, филармоний, цирков, объектов по реализации непродовольственных товаров площадью свыше 1000 кв. м, открытых и крытых рынков, компьютерных клубов, боулингов, бильярдных, караоке, ночных клубов, образовательных центров, кружков для детей и взрослых, детских центров развития, детских развлекательных центров, банков, ЦОНов, отделений Казпочты, религиозных объектов.

В будние дни ограничена деятельность до 17:00 детских развлекательных центров (игровые площадки, аттракционы в закрытых помещениях), ТРЦ, торговых домов, торговых сетей, открытых и крытых рынков.

В будние дни ограничена деятельность до 17:00 (участники «Ashyq» – до 20:00 час.) объектов общественного питания, фудкортов, фитнес-центров, фитнес-клубов, йога-центров, спортивно-оздоровительных объектов, саун, СПА-центров, спортивных объектов, бассейнов, кинотеатров.

Вводится удаленный формат работы для 80% сотрудников всех организаций, за исключением вакцинированных и переболевших в течение последних 3 месяцев.