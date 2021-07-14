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В четырех регионах Казахстана отмечают наибольшую занятость инфекционных коек

Автор:  
Акбота Кузекбай
14 Июля 2021, 17:11
В четырех регионах Казахстана отмечают наибольшую занятость инфекционных коек

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Наибольшая занятость инфекционных коек отмечают в Кызылординской, Мангыстауской областях и городах Нур-Султан и Шымкент. Об этом сообщили в Минздраве РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил главный эксперт управления стационарной и стационарозамещающей медицинской помощи МЗ РК Бауыржан Сатыбалды, ведомством проводится мониторинг занятости инфекционных, реанимационных коек и состояния тяжелых и крайне тяжелых пациентов с КВИ.

«На сегодняшний день всего развернуто 34 499 инфекционных коек в 317 медобъектах. Занятость по республике составляет 43%. Количество реанимационных коек в инфекционных стационарах составляет 3074, занятость по РК – 35%. Наибольшая занятость инфекционных коек отмечается в Кызылординской, Мангыстауской областях и городах Нур-Султан и Шымкент; реанимационных коек – в Нур-Султане, Шымкенте, ЗКО, Мангыстауской областях», - сообщил Бауыржан Сатыбалды в ходе брифинга в СЦК.

Он отметил, что в сравнении с июнем в июле текущего года количество задействованных медорганизаций увеличилось с 296 до 317.

«В случае ухудшения эпидситуации имеется готовность развернуть до 60 тысяч инфекционных коек для лечения КВИ и до 6 тысяч реанимационных коек. Коечная мощность карантинных стационаров на сегодня - 3828 коек, занятость по РК составляет 10%», - проинформировал Б. Сатыбалды.

Ранее сообщалось, что первым компонентом привиты 4 601 830 человек, что составляет 46,5% от подлежащего населения. Вторым компонентом привиты 2 541 853 человека.


Астана   Кызылординская область   Здравоохранение   Мангистауская область   Шымкент   Коронавирус в РК   Вакцинация  
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