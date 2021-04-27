В четырех регионах Казахстана отмечают максимальную занятость инфекционных коек

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Максимальная занятость инфекционных коек отмечается в четырех регионах Казахстана. Занятость инфекционных коек по стране составляет 41% Об этом сообщили в Минздраве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно электронной системе мониторинга занятости коечного фонда по состоянию на 27 апреля занятость инфекционных коек по республике составляет – 41%, реанимационных коек – 28%. Максимальная занятость инфекционных коек отмечается в Кызылординской области – 58%, городе Алматы - 57%, Алматинской - 57%, городе Нур-Султане – 56%», - сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой в ходе заседания Правительства.

По словам министра, создан резервный коечный фонд порядка 62 тысячи коек, из них 9 700 - это чисто инфекционные койки.

«На сегодня резервный фонд составляет уже 26 122 коек, задействованы инфекционные стационары, отделения многопрофильных больниц во всех регионах, за исключением Актюбинской, Костанайской областях и г. Шымкента. Максимальная занятость реанимационных коек имеется в Западно-Казахстанской области -57%, в городах Алматы - 55% и Нур-Султане -54%», - проинформировал глава Минздрава.







