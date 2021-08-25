В четырёх районах Восточного Казахстана появятся автостанции

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Сейчас жителям Курчумского, Катон-Карагайского, Кокпектинского и Глубоковского районов Восточно-Казахстанской области приходится ждать автобусы, где придётся. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

Это единственный способ транспортного сообщения между районами. Глава региона Даниал Ахметов на заседании областного акимата поручил управлению пассажирского транспорта и автомобильных дорог до конца этого года открыть автостанции в этих четырёх районах, используя для этого дома, построенные по оффтейк-контрактам. Их площадь, как правило, составляет около 200 квадратных метров, чего вполне достаточно, чтобы обеспечить пассажирам комфортные условия ожидания автобусов, осуществляющих межрайонные и межобластные перевозки.

В целом же развитие транспортной сферы региона на сегодня идёт неплохо. Заканчивается реконструкция аэропортов в Урджаре и Усть-Каменогорске, готовится проектно-сметная документация по реконструкции воздушной гавани в Зайсане. После того, как паромная переправа «Кызыл Ту» перешла под управление ТОО «ОблШыгысЖол», движение по ней идёт бесперебойно каждый день с 6 утра до 22 вечера.

Глава региона также отметил, что нужно ускорить работу по внедрению системы электронного билетирования в областном центре