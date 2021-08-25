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В четырёх районах Восточного Казахстана появятся автостанции

25 Августа 2021 22:12
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В четырёх районах Восточного Казахстана появятся автостанции

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Сейчас жителям Курчумского, Катон-Карагайского, Кокпектинского и Глубоковского районов Восточно-Казахстанской области приходится ждать автобусы, где придётся. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

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Это единственный способ транспортного сообщения между районами. Глава региона Даниал Ахметов на заседании областного акимата поручил управлению пассажирского транспорта и автомобильных дорог до конца этого года открыть автостанции в этих четырёх районах, используя для этого дома, построенные по оффтейк-контрактам. Их площадь, как правило, составляет около 200 квадратных метров, чего вполне достаточно, чтобы обеспечить пассажирам комфортные условия ожидания автобусов, осуществляющих межрайонные и межобластные перевозки.

В целом же развитие транспортной сферы региона на сегодня идёт неплохо. Заканчивается реконструкция аэропортов в Урджаре и Усть-Каменогорске, готовится проектно-сметная документация по реконструкции воздушной гавани в Зайсане. После того, как паромная переправа «Кызыл Ту» перешла под управление ТОО «ОблШыгысЖол», движение по ней идёт бесперебойно каждый день с 6 утра до 22 вечера.

Глава региона также отметил, что нужно ускорить работу по внедрению системы электронного билетирования в областном центре


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#Восточно-Казахстанская область   #Транспорт  
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