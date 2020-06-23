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В четырех областях страны 24 июня ожидаются шторм и грозы
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В четырех областях страны 24 июня объявлено штормовое предупреждение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
Ночью 24 июня в Акмолинской области местами ожидаются гроза, ветер северный, северо-западный 15-20 м/с. На большей части сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Вероятность шторма 85-90 %.
Днем 24 июня в Восточно-Казахстанской области местами ожидается гроза, шквал, град. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный местами 15-20, днем порывы 25 м/с.
В г. Усть-Каменогорск: днем 24 июня ожидается гроза, град. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный порывы 15-20 м/с.
В г. Семей: днем 24 июня ожидается гроза, град. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный порывы 15-20 м/с.
Ночью и утром 24 июня в Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный местами 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-100 %.
Днем 24 июня по Мангыстауской области сохранится сильная жара 39 градусов.
Вероятность шторма 90-95%.
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