В четырех областях Казахстана закрыли дороги для транспорта

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В четырех областях Казахстана из-за плохой погоды ограничили движение для транспорта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «КазАвтоЖол».

По состоянию на 19:05 в четырех областях Казахстана из-за ухудшения погодных условий введено временное ограничение движения на 5 участках автодорог республиканского значения.

Ограничения ввели на участках:

1. Абайская область – 1 участок:

- «Алматы - Усть-Каменогорск» км 971-1013, участок села Калбатау - граница ВКО, для всех видов автотранспорта.

2. Акмолинская область – 2 участка:

- «Щучинск - Зеренда» км 0-77, участок Щучинск – село Зеренда, для всех видов автотранспорта;

- «Екатеринбург - Алматы» км 1003-1231 участок Атбасар – поселок Кажимукан, для всех видов автотранспорта.

3. Восточно-Казахстанская область – 1 участок:

- «Алматы - Усть-Каменогорск» км 1013-1068, участок границы Абайской области – поворот на поселок Касым Кайсенова, для всех видов автотранспорта.

4. Карагандинская область – 1 участок:

- «Екатеринбург - Алматы» км 1505-1854, участок поселка Жумабек - Балхаш, для грузового и общественного автотранспорта.

Ранее сообщалось, что в Астане и 16 областях страны ожидаются снег, туман, гололед и метель.