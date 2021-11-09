В четырех областях Казахстана построят современные колонии в рамках ГЧП

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В 4 областях Казахстана построят современные колонии в рамках Государственно-частного партнерства. Об этом в эфире программы «Национальный интерес» рассказал министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В системе органов внутренних дел у нас 80 учреждений Уголовно-исполнительной системы. 16 следственных изоляторов и 64 колоний, в которых находятся 4 тысячи граждан. Не секрет, что эти колонии еще были построены в 50х-60х годах. Многие уже изношены, барачного типа и не совсем лучшее содержание. Мы постоянно проводим ремонт, но в то же время, пришло время, наверное, когда мы должны сделать стандартные колонии. Государственно-частное партнерство заключается в том, что государство заключает соглашения с инвестором, который кроме колонии, еще построит на территории промышленную зону. У нас самая большая проблема – занятость нашего контингента, который находится в колонии. Не каждый предприниматель, бизнесмен придет в колонию разворачивать свое производство. Есть риски, что осужденные не будут работать. Поэтому неохотно идут», - пояснил министр.

По словам спикера, в основном на территории колоний расположены швейные цеха, небольшие деревообрабатывающие цеха, металлообработка, есть еще и другое производство.

«Но в то же время сейчас востребованность такая, что можно поставить нормальную производственную базу, то есть деревообрабатывающий комбинат, завод железобетонных изделий. У нас в каждой колонии находятся от 600 до 900 осужденных, которым нужно работать и трудоустраиваться. Во-первых, это отвлечение. Во-вторых, это заработок и в-третьих – возмещение ущерба, который они нанесли в ходе преступного деяния. Поэтому многие изъявляют желание, но в то же время, у нас в колониях небольшая территория и нет больших производственных площадей», - сказал Ерлан Тургумбаев.

Министр отметил, что сейчас планируется за счет инвесторов построить колонии в четырех регионах страны.

«Сейчас мы планируем четыре таких колоний построить в рамках государственно-частного партнерства в Алматинской, Мангыстауской, Туркестанской и Актюбинских областях. Вместимость будет около полутора тысяч. В то же время, это будут современные колонии. На половине территории будет промышленная зона, в которой практически будут работать осужденные», - добавил он.