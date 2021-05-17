РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    02:10, 17 Май 2021 | GMT +6

    В четырех областях Казахстана 17 мая ожидается сильная жара

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Днем в Акмолинской, Атырауской, Костанайской, на юге Западно-Казахстанской области 17 мая ожидается сильная жара, передает МИА «КазинфорМ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    По-прежнему на большей части территории Казахстана с северо-западным антициклоном сохранится погода преимущественно без осадков. Лишь на севере, в центре и востоке РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов местами пройдут небольшие дожди с грозами. Местами по республике ожидается усиление ветра, на юге и юго-западе с пыльной бурей.

    В Туркестанской, Мангыстауской, утром и днем Кызылординской областях местами ожидаются пыльная буря, усиление ветра 15-20 м/с, днем в Туркестанской области порывы 25 м/с. В Костанайской, днем в Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются гроза, усиление ветра 15-20 м/с. В Жамбылской, днем в Атырауской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с. В Акмолинской области местами ожидается гроза. В Кызылординской области на большей части сохранится чрезвычайная пожарная опасность.


    Теги:
    Погода Казгидромет Главная
    Сейчас читают
    Сегодня, 19:22
    Елена Рыбкина стартовала с победы в WTA 1000
    Сегодня, 19:12
    Президент провел совещание по вопросу возврата незаконно приобретенных активов
    Сегодня, 19:00
    МНЭ РК, Visa и ассоциация женщин-предпринимателей «ASMAR» подписали меморандум
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!