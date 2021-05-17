В четырех областях Казахстана 17 мая ожидается сильная жара

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Днем в Акмолинской, Атырауской, Костанайской, на юге Западно-Казахстанской области 17 мая ожидается сильная жара, передает МИА «КазинфорМ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

По-прежнему на большей части территории Казахстана с северо-западным антициклоном сохранится погода преимущественно без осадков. Лишь на севере, в центре и востоке РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов местами пройдут небольшие дожди с грозами. Местами по республике ожидается усиление ветра, на юге и юго-западе с пыльной бурей.

В Туркестанской, Мангыстауской, утром и днем Кызылординской областях местами ожидаются пыльная буря, усиление ветра 15-20 м/с, днем в Туркестанской области порывы 25 м/с. В Костанайской, днем в Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются гроза, усиление ветра 15-20 м/с. В Жамбылской, днем в Атырауской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с. В Акмолинской области местами ожидается гроза. В Кызылординской области на большей части сохранится чрезвычайная пожарная опасность.