В четырех городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия 7 февраля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В четырех городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеорологические условия 7 февраля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

По прогнозам синоптиков, 7 февраля неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Нур-Султан и Риддер (2 степени), Семей (2 степени), Усть-Каменогорск (2 степени).

Метеорологические условия в этих городах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. В целом ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха.

Напомним, неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Напомним, в 11 регионах Казахстана 7 февраля объявлено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий.