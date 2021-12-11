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В четырех городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия 11 декабря

11 Декабря 2021 05:24
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В четырех городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия 11 декабря

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 11 декабря неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Алматы, Караганды, Нур-Султан и Темиртау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

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В Темиртау 11 декабря метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города. В целом по городу ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха.

В Нур-Султане ночью 11 декабря метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города.

В Караганде и Алматы 11 декабря, ночью 12 декабря метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города.

Напомним, неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Ранее сообщалось, что в восьми регионах республики объявлено штормовое предупреждение.

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#Экология   #Казгидромет   #Погода   #Природа  
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Автор:

Малика Сафаргалиева

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