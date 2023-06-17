В четырех городах 17 июня ожидаются неблагоприятные метеоусловия

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Благоприятные метеорологические условия 17 июня ожидаются в большинстве городов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

Лишь в четырех городах - Усть-Каменогорске, Риддере, Алматы, Астане - ожидаются неблагоприятные метеорологические условия. Метеорологические условия в данных городах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха). Согласно данному прогнозу, 17 июня на большей части Казахстана - погода преимущественно без осадков, в семи регионах сохранится жара.

При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

- сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

- людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты;

- ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.