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В четырех городах 16 июня ожидаются неблагоприятные метеоусловия

Автор:  
Жанара Мухамедиярова
16 Июня 2023, 06:30
В четырех городах 16 июня ожидаются неблагоприятные метеоусловия

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Благоприятные метеорологические условия 16 июня ожидаются в большинстве городов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

Лишь в четырех городах - Атырау, Алматы, Астана, Шымкент - ожидаются неблагоприятные метеорологические условия. Метеорологические условия в данных городах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха). Согласно данному прогнозу, 16 июня на большей части Казахстана - погода преимущественно без осадков, в семи регионах сохранится жара.

При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

- сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

- людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты;

- ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Напомним, в штормовое предупреждение объявили синоптики в 13 регионах республики.


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