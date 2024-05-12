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    07:15, 12 Май 2024 | GMT +6

    В четырех городах Казахстана возможно ухудшение качества воздуха

    метеоусловия
    Фото: Ринат Дусумов / Kazinform

    Благоприятные метеорологические условия 12 мая ожидаются в большинстве городов Казахстана, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    По информации синоптиков, в городах Караганда, Балхаш, Темиртау, ночью в Атырау ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха.

    Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

    Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации. Согласно прогнозу 12 мая на большей части РК пройдут дожди с грозами, лишь на севере и в центре республики ожидается погода без осадков. По республике прогнозируется усиление ветра, на западе, юго-востоке – шквал, град, на юго-западе пыльная буря, на востоке и в центре – туман.

     

    Теги:
    Погода Метеоусловия Казгидромет Экология Непогода
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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