РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    23:22, 12 Июль 2021 | GMT +6

    В честь Жалгаса Жумагулова хотят назвать уникальный приём в UFC

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Журналист популярного ресурса о смешанных единоборствах Bloodyelbow.com Дейн Фокс настолько впечатлен победой Жалгаса Жумагулова в поединке с американцем Джеромом Риверой на UFC 264, что хочет, чтобы в честь казахстанца был назван использованный им удушающий прием, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    «Никогда не видел этого раньше: Как, черт возьми, Жумагулов задушил Риверу? Я понимаю, что это была модифицированная гильотина, но я никогда не видел, чтобы он применялся под таким углом. Я видел, как некоторые в Twitter сравнивали это с гильотиной Дэна Миллера против Дэйва Филлипса в IFL. Не стану отрицать, что удушение Миллера было впечатляющим, но это был гораздо более традиционный удушающий прием, чем то, что нашел Жумагулов. Я бы хотел, чтобы к нему было прикреплено имя — может быть, «Жуматин» — потому что было бы неправильно называть это просто гильотиной», — пишется в статье.

    Напомним, казахстанский файтер Жалгас Жумагулов (13-5) одержал первую победу в UFC. Жумагулов заработал за этот поединок 24 000 долларов (10 000 долларов — за выход в октагон, 10 000 долларов — за победу 4 000 долларов — поощрительный бонус).

    Теги:
    Спорт Бокс
    Сейчас читают
    Сегодня, 07:00
    2 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»
    Сегодня, 05:55
    «Барыс» назвал состав на выездные матчи КХЛ
    Сегодня, 04:04
    Дворец бракосочетания появился в Кызылорде
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!