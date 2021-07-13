В честь Жалгаса Жумагулова хотят назвать уникальный приём в UFC

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Журналист популярного ресурса о смешанных единоборствах Bloodyelbow.com Дейн Фокс настолько впечатлен победой Жалгаса Жумагулова в поединке с американцем Джеромом Риверой на UFC 264, что хочет, чтобы в честь казахстанца был назван использованный им удушающий прием, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

«Никогда не видел этого раньше: Как, черт возьми, Жумагулов задушил Риверу? Я понимаю, что это была модифицированная гильотина, но я никогда не видел, чтобы он применялся под таким углом. Я видел, как некоторые в Twitter сравнивали это с гильотиной Дэна Миллера против Дэйва Филлипса в IFL. Не стану отрицать, что удушение Миллера было впечатляющим, но это был гораздо более традиционный удушающий прием, чем то, что нашел Жумагулов. Я бы хотел, чтобы к нему было прикреплено имя — может быть, «Жуматин» — потому что было бы неправильно называть это просто гильотиной», — пишется в статье.

Напомним, казахстанский файтер Жалгас Жумагулов (13-5) одержал первую победу в UFC. Жумагулов заработал за этот поединок 24 000 долларов (10 000 долларов — за выход в октагон, 10 000 долларов — за победу 4 000 долларов — поощрительный бонус).