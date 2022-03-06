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    21:33, 05 Март 2022 | GMT +6

    В честь султана Бейбарыса назвали одного из тройняшек в Павлодаре

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В честь султана Бейбарыса назвали одного из тройняшек, которого выходили павлодарские врачи. Из-за малого веса третий новорожденный находился в реанимации, передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

    28 января в горбольнице №1 с разницей в две минуты родились три мальчика. Двое из них весом более двух килограммов – 2 346 и 2 330 граммов, рост 48 и 47 сантиметров. Из-за малого веса – 1 642 грамма – третий новорожденный оказался в реанимации.

    Павлодарские врачи выхаживали малыша, давая ему возможность набрать вес.
    «Сегодня нас выписали, мы безмерно счастливы, ‒ поделилась эмоциями 36-летняя Гульжан Дюсенова. – В роду у нас не было троен. Благодарим врачей, которые помогли нашим мальчикам появиться на свет».

    Дома тройню ждут два брата – восьми и трех лет. По словам мамы малышей, первого назвали Ибрагим.
    «Второго Алиханом назвал старший сын, а третьего нарекли в честь султана Бейбарыса», – сообщила мама тройни.

    По данным управления здравоохранения, в этом году в регионе родились две тройни.


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