В честь погибшего в авиакатастрофе генерала Кайдарова открыли уголок памяти в Жезказгане

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В музее управления полиции города Жезказгана открыли уголок памяти в честь заслуженного работника МВД СССР, почетного ветерана МВД РК, председателя президиума РОО «Совет генералов» генерал-майора юстиции Рустема Есимхановича Кайдарова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Почетное право открытия уголка памяти была предоставлена первому заместителю начальника д епартамента полиции Карагандинской области полковнику полиции Курмангали Исмагулову и председателю первичной организации ветеранов ОВД Аманбеку Мукатаеву.

«Рустем Есимханович поистине легендарная личность. Он был настоящим профессионалом своего дела, поэтому достиг больших высот, работая на различных руководящих должностях как областного, так и республиканского масштабов. Когда-то он руководил УВД Жезказганского облисполкома и внес неоценимый вклад в общее дело. Под его руководством раскрыто множество тяжких преступлений, а его опыт оперативной работы передавался из поколения в поколения. Поэтому многие его ученики занимали и занимают сейчас ответственные руководящие должности», - отметил полковник полиции Курмангали Исмагулов.

О Рустеме Кайдарове есть много рассказов, интересных историй. И все, кому посчастливилось работать с ним, знают его как доброго и мудрого человека.

«Будучи председателем Совета генералов Казахстана, принимал активное участие в разработке закона «Об органах внутренних дел Республики Казахстан», отстаивая интересы сотрудников. Неслучайно уголок памяти открывается именно в этом месте. Мы хотим, чтобы все поколения полиции знали этого уникального человека. Наша цель - никогда не забывать своих почетных ветеранов, коллег», - рассказал Аманбек Мукатаев.

Рустем Есимханович работал с 1985–1990 гг. начальником УВД Жезказганского облисполкома. На церемонию открытия собрались ветераны органов внутренних дел, соратники, легендарного генерала, все они с гордостью вспоминали проработанные с ним

годы.

Напомним, генерал-майор юстиции Рустем Кайдаров погиб в авиакатастрофе под Алматы 27

декабря прошлого года.