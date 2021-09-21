В честь народного артиста Рустембека Омарова в павлодарском музколледже открыли кабинет

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В павлодарском музколледже открыли кабинет творческого наследия народного артиста КазССР Рустембека Омарова. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Цель проекта - широкая популяризация культурного и духовного наследия, обеспечение сохранности исторических данных и эффективного использования музыкальных произведений народного артиста КазССР Рустембека Омарова», - рассказали в павлодарском музыкальном колледже.

Реализуя госпрограмму модернизации общественного сознания «Рухани жаңғыру» для того, чтобы помочь всестороннему развитию студентов, возродить духовность, сохраняя национальную идентичность и популяризовать культ знания, открытость сознания молодых людей, в этом учебном заведении открыли кабинет творческого наследия Народного артиста Казахской ССР Рустембека Бейсеновича Омарова.

В колледже отремонтировали групповой кабинет, оснастили и оформили его в стиле этно фьюжн. По мнению инициаторов проекта, новый кабинет несёт в себе историческое, творческое наследие жизнедеятельности земляка, талантливого домбриста и виртуоза Рустембека Омарова.

«Мы надеемся, что проект в рамках реализации государственной программы «Рухани жаңғыру» зажжёт интерес к творческому наследию и искусству Прииртышья и проложит путь для многих значимых культурных событий Павлодарской области», - отметили в учебном заведении.