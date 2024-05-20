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    13:05, 20 Май 2024 | GMT +6

    В честь Народных героев Казахстана прошел забег в США

    В честь Народных героев Казахстана прошел забег в США
    Фото: Рустем Кожыбаев/Kazinform

    В центральном парке города Вашингтон посольством Республики Казахстана в США организован забег в честь празднования 100-летия Народным Героям Рахымжана Кошкарбаева и Сагадат Нурмагамбетова, передает собственный корреспондент Kazinform.

    В честь Народных героев Казахстана прошел забег в США

    Спортивно-массовое мероприятие проведено в парке «World War II Memorial», где наши соотечественники пробежали дистанцию около пяти километров с Государственными флагами Республики Казахстан в честь памяти казахских героев.

    Одна из участниц спортивного мероприятия, стипендиат Университета Джордж Вашингтона Арайлым Айбекова отметила, что рада участвовать в мероприятии в почтении казахских героев, чтобы память о них никогда не предавалась забвению. Арайлым отметила, что несмотря на дождливую погоду, настроение участников было отличным.

    В честь Народных героев Казахстана прошел забег в США
    В честь Народных героев Казахстана прошел забег в США

    Среди участников марафона были наши маленькие соотечественники. Так, самыми юными были сестры Зара и Кира Омаровы в возрасте 8 лет и 4 года, которые наравне со взрослыми преодолели всю дистанцию.

    В честь Народных героев Казахстана прошел забег в США

    Первый секретарь Посольства Республики Казахстан в США Гаухар Кизатолла отметила, что дипломатическое учреждение впервые организовывает такое мероприятие в центре Вашингтона в честь празднования 100-летней годовщины народных героев Казахстана.

    Дипломат объявила о передаче эстафеты казахстанским дипломатам в других зарубежных странах и коллегам в Астане.

    Теги:
    Сагадат Нурмагамбетов Рахимжан Кошкарбаев Посольство РК США Герои
    Рустем Кожыбаев
    Автор
    Рустем Кожыбаев
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