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В честь Дня Первого Президента РК в столице запуcтят фейерверк
30 Ноября 2019 17:35
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В честь Дня Первого Президента Республики Казахстан 1 декабря в столице в 21:00 по местному времени будет запущен фейерверк, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу AstanaMedia в Facebook.
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«Наблюдать за фейерверком жители и гости столицы смогут с набережной реки Есиль (район Сарыарка, Центральный парк), возле Хан Шатыра (район Есиль), а также на пересечении проспекта Абылай хана и улицы Пушкина», - говорится в сообщении.
Фейерверк запустят в 21:00 по местному времени.
Ключевые слова: Первый Президент - Елбасы,
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