В честь 80-летия генерал-майора юстиции Рустема Кайдарова открылась экспозиция в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В Семее, в музее городского управления полиции, был торжественно открыт уголок памяти, посвященный 80-летнему юбилею генерал-майора юстиции Рустема Есимхановича Кайдарова, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского УП.

В церемонии открытия уголка приняли участие руководство УП, члены совета ветеранов во главе с председателем совета ветеранов управления полиции подполковником милиции в отставке Раисой Косубаевой, молодые сотрудники управления, а также друзья и близкие.

«В день открытия уголка памяти Р. Кайдарова прозвучало немало теплых искренних слов, друзья и коллеги поделились добрыми воспоминаниями. Почетному ветерану МВД Рустему Кайдарову 18 мая исполнилось бы 80 лет. Он в разные годы работал следователем, начальником полиции, первым заместителем министра внутренних дел республики. Написал более 30 научных публикаций. Воспитал двоих детей, был любимым дедушкой троим внукам. А еще сплотил воедино всех генералов, став одним из инициаторов одноименного совета», - рассказали в пресс-службе УП.

Отметим, что за свою жизнь генерал-майор юстиции Рустем Кайдаров многое сделал для становления правоохранительной системы Казахстана: внес вклад в развитие юридической науки, участвовал в разработке межгосударственных документов, воспитал плеяду талантливых учеников.

Карьеру в правоохранительных органах Рустем Кайдаров начал в 60-х годах и вскоре без всякого преувеличения стал грозой преступного мира Казахской ССР. В то же время генерал был удивительно чувствительным к чужому горю человеком и всегда был готов протянуть руку помощи тем, кто в ней действительно нуждался, вспоминают коллеги.

В ходе церемонии младший брат Рустема Кайдарова Бактияр Кайдаров передал в дар музею китель с погонами генерал-майора юстиции Р.Е. Кайдарова и поблагодарил организаторов за проделанную работу.

«Мой брат начинал службу в органах внутренних дел именно в Семипалатинске (ныне - Семей). Был оперативником и дослужился до генерала. Все последние годы он не забывал родную полицию. Его всегда беспокоила жизнь полицейских. Он являлся инициатором создания Совета генералов. Никогда не забывал об участниках Великой Отечественной войны, участвовал в возведении монумента в городе Волгограде, посвященном казахстанцам, погибшим на полях сражений, ездил в Ленинград (ныне – Санкт-Петербург), участвовал в создании фильма. Хочу подарить вашему музею китель моего старшего брата», – сказал Бактияр Кайдаров.

Фото пресс-службы управления полиции города Семея