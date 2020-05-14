Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Восточно-Казахстанская область

В честь 80-летия генерал-майора юстиции Рустема Кайдарова открылась экспозиция в Семее

Автор:  
Руслан Шакабаев
14 Мая 2020, 15:41
В честь 80-летия генерал-майора юстиции Рустема Кайдарова открылась экспозиция в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В Семее, в музее городского управления полиции, был торжественно открыт уголок памяти, посвященный 80-летнему юбилею генерал-майора юстиции Рустема Есимхановича Кайдарова, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского УП.

В церемонии открытия уголка приняли участие руководство УП, члены совета ветеранов во главе с председателем совета ветеранов управления полиции подполковником милиции в отставке Раисой Косубаевой, молодые сотрудники управления, а также друзья и близкие.

photo

«В день открытия уголка памяти Р. Кайдарова прозвучало немало теплых искренних слов, друзья и коллеги поделились добрыми воспоминаниями. Почетному ветерану МВД Рустему Кайдарову 18 мая исполнилось бы 80 лет. Он в разные годы работал следователем, начальником полиции, первым заместителем министра внутренних дел республики. Написал более 30 научных публикаций. Воспитал двоих детей, был любимым дедушкой троим внукам. А еще сплотил воедино всех генералов, став одним из инициаторов одноименного совета», - рассказали в пресс-службе УП.

Отметим, что за свою жизнь генерал-майор юстиции Рустем Кайдаров многое сделал для становления правоохранительной системы Казахстана: внес вклад в развитие юридической науки, участвовал в разработке межгосударственных документов, воспитал плеяду талантливых учеников.

photo

Карьеру в правоохранительных органах Рустем Кайдаров начал в 60-х годах и вскоре без всякого преувеличения стал грозой преступного мира Казахской ССР. В то же время генерал был удивительно чувствительным к чужому горю человеком и всегда был готов протянуть руку помощи тем, кто в ней действительно нуждался, вспоминают коллеги.

В ходе церемонии младший брат Рустема Кайдарова Бактияр Кайдаров передал в дар музею китель с погонами генерал-майора юстиции Р.Е. Кайдарова и поблагодарил организаторов за проделанную работу.

«Мой брат начинал службу в органах внутренних дел именно в Семипалатинске (ныне - Семей). Был оперативником и дослужился до генерала. Все последние годы он не забывал родную полицию. Его всегда беспокоила жизнь полицейских. Он являлся инициатором создания Совета генералов. Никогда не забывал об участниках Великой Отечественной войны, участвовал в возведении монумента в городе Волгограде, посвященном казахстанцам, погибшим на полях сражений, ездил в Ленинград (ныне – Санкт-Петербург), участвовал в создании фильма. Хочу подарить вашему музею китель моего старшего брата», – сказал Бактияр Кайдаров.

photo

photo

Фото пресс-службы управления полиции города Семея


Восточно-Казахстанская область   Память   МВД РК  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Заморозки прогнозируют в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
У трех пациентов ЦГКБ Алматы выявлена ВИЧ-инфекция: обследованы 593 контактных
У трех пациентов ЦГКБ Алматы выявлена ВИЧ-инфекция: обследованы 593 контактных