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В честь 30-летия Независимости в столице провели автопробег
15 Декабря 2021 00:12
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичный филиал МК «Jas Otan» в преддверии 30-летия Независимости Казахстана организовал автопробег, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.
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Колонна из автомобилей стартовала с площадки около спортивного комплекса «Казахстан». Конечная точка маршрута - центральный флаг РК. Праздничный кортеж преодолел дистанцию в 10 км. На каждой из машин был водружён флаг Казахстана.
В акции активное участие приняли волонтеры и представители молодёжных организаций.
Основная цель автопробега – показать сплочённость и единство казахстанского народа, а также воспитать чувство патриотизма у молодежи.
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