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В честь 30-летия Независимости РК в Венгрии выпущена почтовая марка

14 Декабря 2021 13:56
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В честь 30-летия Независимости РК в Венгрии выпущена почтовая марка

БУДАПЕШТ. КАЗИНФОРМ - Посольство Республики Казахстан в Венгрии совместно с Почтой Венгрии и при поддержке почетного консула выпустило юбилейную почтовую марку в честь 30-летия Независимости Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

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На венгерской почтовой марке изображен логотип 30-летия Независимости Казахстана. Почтовые марки используются в ежедневной корреспонденции посольства, а также в качестве сувенирной продукции.

Первые юбилейные экземпляры будут переданы представителям Правительства, науки и культуры, общественным деятелям Венгрии, а также местным коллекционерам - филателистам.

При реализации выпуска марки, инициированной посольством Казахстана были учтены принципы филателии и стандарты Почты Венгрии.


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#МИД РК   #Венгрия   #30 лет Независимости  
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