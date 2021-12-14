В честь 30-летия Независимости РК в Венгрии выпущена почтовая марка
БУДАПЕШТ. КАЗИНФОРМ - Посольство Республики Казахстан в Венгрии совместно с Почтой Венгрии и при поддержке почетного консула выпустило юбилейную почтовую марку в честь 30-летия Независимости Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.
На венгерской почтовой марке изображен логотип 30-летия Независимости Казахстана. Почтовые марки используются в ежедневной корреспонденции посольства, а также в качестве сувенирной продукции.
Первые юбилейные экземпляры будут переданы представителям Правительства, науки и культуры, общественным деятелям Венгрии, а также местным коллекционерам - филателистам.
При реализации выпуска марки, инициированной посольством Казахстана были учтены принципы филателии и стандарты Почты Венгрии.
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