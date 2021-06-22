В честь 30-летия Независимости Мажилис учредил новую номинацию премии для журналистов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин вручил победителям Премии для журналистов «Парламент сөзі» эксклюзивные статуэтки и дипломы лауреатов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

Традиционно накануне профессионального праздника представителей средств массовой информации в Мажилисе чествуют журналистов, отмечая их заслуги и вручая специальную Премию «Парламент сөзі». В этом году парламентская премия проводится уже в пятый раз.

Поздравляя журналистов, председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин подчеркнул роль средств массовой информации в развитии нашей страны, а также в конструктивном взаимодействии с депутатским корпусом.

Говоря о знаковых событиях этого года – 30-летии Независимости Казахстана, 25-летии двухпалатного Парламента, Нурлан Нигматулин акцентировал внимание на достижениях нашей страны, которые стали возможны благодаря единству всех казахстанцев, приверженности ценностям стабильности и согласия, благодаря стратегическому курсу Первого Президента Казахстана-Елбасы Нурсултана Назарбаева и политике Главы государства Касым-Жомарта Токаева.

Спикер Мажилиса также подчеркнул, что представители средств массовой информации всегда являются главными партнёрами депутатов в законодательной работе. « Уверен, что и в дальнейшем мы вместе будем выполнять каждый свой профессиональный долг, способствуя совершенствованию законодательства и улучшению жизни граждан», – сказал Нурлан Нигматулин.

А лауреатами номинации «За вклад в развитие парламентской журналистики» стали известный политический деятель, первый министр печати и информации Республики Казахстан, депутат Парламента нескольких созывов Куаныш Султанов и известный журналист Жумабике Жунусова.

В номинации «За лучший телевизионный сюжет»лауреатами признаны корреспонденты телеканалов «Qazaqstan» Нысаналы Ыгылов и «Хабар» Динара Жанбатырова.

Лауреатами номинации «За лучшую печатную публикацию»стали Гулзина Бектасова (газета «Айкын») и Владимир Курятов (газета «Казахстанская правда»).

В номинации «За лучший интернет- и радиоматериал»лауретами признаны руководитель информационного портала Qamshy.kz Билял Куаныш и Жания Уранкаева («Sputnik Казахстан»).

Премию «Парламент сөзі» в номинации «Специальный репортаж»получили корреспондент телеканала «Хабар 24» Нуршапагат Несипбаев и специальный проект «Первого канала «Евразия» «Парламент online».

А лауреатами в номинации «За лучший видео- и фотоматериал стали оператор телеканала «Астана» Нуржан Махмутов и фотограф информационного портала «Tengrinews.kz» Турар Казангапов.

В номинации «За лучший материал в социальных сетях» победителями стали Мурат Абенов и Данияр Ашимбаев.

В этом году Мажилис учредил специальную премию «К 30-летию Независимости Республики Казахстан». Её лауреатами стали Председатель правления «Егемен Казахстан» Дархан Кыдырали и телеканал «КТК».

- Этот год для нашей страны особенный. Это год 30-летия Независимости Казахстана. И все эти годы все важнейшие для нашего государства политические события, социально-экономические преобразования, достижения и успехи, работа государственных институтов, в том числе законодательная деятельность депутатов Парламента – всегда были и остаются в центре внимания средств массовой информации страны. Поэтому ваш вклад – вклад журналистов – поистине огромен и является частью нашей общей истории, – подчеркнул Спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин, вручая победителям памятные статуэтки с символикой Мажилиса и дипломы лауреатов.