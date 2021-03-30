В честь 30-летия Независимости для детей вышел анимационный телесериал «Аль-Фараби»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Телеканал «Balapan» в год 30-летия Независимости Казахстана выпустил анимационный мультсериал «Аль-Фараби», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Министерства информации и общественного развития РК.

Всего в сезон «Аль-Фараби» вошло 10 серий, сделанных в технике 2D, по 8 минут каждая.

Дети получат возможность познакомиться со своим выдающимся земляком, признанным в мире ученым и философом, внёсшим весомый вклад в развитие мировой науки Абу Насыром аль-Фараби. Сериал показывает детство и путь Аль-Фараби в мир науки.

«Мы поставили себе цель сделать детский образовательный сериал, который должен разбудить в детях желание изучать собственную историю страны и привить интерес к научным знаниям, которыми обладал тюркский ученый Аль-Фараби», — говорит директор телеканала «Balapan» Макпал Жумабай.

Главная цель проекта — популяризация научных знаний среди детей дошкольного и школьного возрастов посредством показа жизни ученого и просветителя, выходца из древнего города Отырар (Фараб) Абу Насыра аль-Фараби.

Анимационный телесериал будет выходить по телеканалу Balapan в 20:30, 23:00 по времени Нур-Султана с понедельника по пятницу.