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В честь 30-летия муфтията в Атырау открыли мечеть и высадили деревья

Автор:  
Виктор Сутягин
30 Декабря 2020, 16:25
В честь 30-летия муфтията в Атырау открыли мечеть и высадили деревья

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В честь 30-летия муфтията в Атырау открыли мечеть и высадили 841 саженец. Об этом в ходе онлайн-брифинга на площадке РСК проинформировал главный имам Атырауской области Алтынбек Утысханулы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мечеть Касым-хана была открыта в регионе в рамках юбилейной даты, а именно 30-летия Духовного управления мусульман Казахстана. Новую мечеть в Махамбетском районе открыл главный муфтий Наурызбай кажы Таганулы. Во дворах мечетей, расположенных в области, был высажен 841 саженец плодовых деревьев и карагача. При участии центральной мечети «Имангали» отремонтирован один мост и вырыты два колодца в отдаленных селах. Кроме того, были проведены духовные и идеологические мероприятия, организованы конкурсы «Слова назидания Абая» и «Қария батасы ел қазынасы», - сказал главный имам области Алтынбек Утысханулы.

Напомним, к 30-летию муфтията в области под эгидой мечетей прошли национальная игра кокпар и соревнования по волейболу.


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