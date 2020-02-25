В честь 175-летия Абая выпустят серию автомобилей в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ — В городе Усть-Каменогорске в честь 175-летия Абая выпустят серию автомобилей, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима областного центра.

В акимате сообщили, что впервые серия брендированных машин уже сошли с конвейера «Азия Авто». Принадлежность к ограниченной серии, посвященной казахскому поэту-просветителю, делает автомобили действительно уникальными. Приятным подарком покупателям станет и книга «Слов назидания» Абая в специальном издании, находящаяся в каждой машине.

«Идея брендировать автомобиль была озвучена в рамках городской программы мероприятий по празднованию юбилея Абая. Инициатива была поддержана коллективом завода «Азия Авто», — сообщили в пресс-службе акима города.

Отметим, что на выпуске первых машин в честь юбилея Абая побывал аким Усть-Каменогорска Жаксылык Омар. Глава города поблагодарил руководство и коллектив компании за активное участие в праздновании юбилея поэта, отметив, что это, действительно, всенародный праздник.

Напомним, 30 мая 2019 года Глава государства подписал Указ «О праздновании 175-летнего юбилея со дня рождения Абая Кунанбайулы».

21 января в Нур-Султане стартовало празднование по случаю 175-летия Абая с участием Президента РК Касым-Жомарта Токаева и Первого Президента РК - Елбасы Нурсултана Назарбаева.







