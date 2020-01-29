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В честь 175-летия Абая в ВКО пройдут около 100 спортивных мероприятий

29 Января 2020 05:00
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В честь 175-летия Абая в ВКО пройдут около 100 спортивных мероприятий

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ — В Восточном Казахстане в честь 175-летия Абая пройдет ряд спортивных мероприятий, передает МИА «Казинформ».

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В течение года в области пройдут 93 спортивных мероприятия по различным видам спорта, итоги которых будут подведены в августе этого года.

«Одним из зрелищных спортивных соревнований станет «Фестиваль национальных и конных видов спорта», который пройдет в августе в селе Карауыл Абайского района по 15 видам спорта: скачки 25 км, 15 км, 7 км, көкпар, аударыспақ, қыз қуу, традиционная стрельба из лука, стрельба из лука на скаку, теңге алу, беркутчи, қазақ күресі», — рассказала руководитель управления внутренней политики ВКО Ирина Смит.

Кроме того, в рамках юбилея Абая состоятся полумарафон, соревнования среди юношей и девушек по волейболу, баскетболу, мини футболу. Общее количество участников составит около 1000 человек.


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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Акимат, Спорт, Абай,
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Автор:

Орал Ерланулы

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