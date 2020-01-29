В честь 175-летия Абая в ВКО пройдут около 100 спортивных мероприятий
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ — В Восточном Казахстане в честь 175-летия Абая пройдет ряд спортивных мероприятий, передает МИА «Казинформ».
В течение года в области пройдут 93 спортивных мероприятия по различным видам спорта, итоги которых будут подведены в августе этого года.
«Одним из зрелищных спортивных соревнований станет «Фестиваль национальных и конных видов спорта», который пройдет в августе в селе Карауыл Абайского района по 15 видам спорта: скачки 25 км, 15 км, 7 км, көкпар, аударыспақ, қыз қуу, традиционная стрельба из лука, стрельба из лука на скаку, теңге алу, беркутчи, қазақ күресі», — рассказала руководитель управления внутренней политики ВКО Ирина Смит.
Кроме того, в рамках юбилея Абая состоятся полумарафон, соревнования среди юношей и девушек по волейболу, баскетболу, мини футболу. Общее количество участников составит около 1000 человек.
- Дизайн-код: правила установки летних кафе хотят ужесточить в Алматы
- В центре Алматы нехватку школ решат путем строительства пристроек
- Статья Касым-Жомарта Токаева «Абай и Казахстан в XXI веке» опубликована на азербайджанском языке
- Проекты на 24 млрд тенге реализуют в индустриальной зоне Алматы
- Социально-значимые вопросы города подняли алматинцы на встрече с районным акимом
- Аким Алматы назвал дату очередной встречи с горожанами
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана