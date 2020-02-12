В честь 175-летия Абая в Семее открылась выставка археологических находок «Алтын Алтай»

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ — В Семее открылась выставка археологических находок, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В городском инфоцентре рассказали, что в литературно-мемориальном музее имени Абая на днях состоялось открытие выставки «Алтын Алтай», посвященной 175-летию великого поэта. Ее цель – ознакомить посетителей музея с уникальными находками Восточного Казахстана.

В экспозиции выставки представлены экспонаты из фондов музея-заповедника «Берел». Среди них предметы быта сакских племён и другие исторические находки, обнаруженные в ходе раскопок и датированные IV-III вв. до н.э.

Так, здесь можно увидеть конскую упряжь, изготовленную из оленьего рога, щит, сделанный из прутьев, костяные украшения, лосе-грифоны из сакского Кургана, датируемые II-I вв. до н.э., бронзовое зеркало с зооморфной рукоятью и много других уникальных находок. Изюминкой выставки стала антропологическая реконструкция внешнего вида мужчины и женщины тех времен, при изготовлении которых специалисты опирались на найденные ранее останки.

«Мы хотим показать людям, как жили наши предки, ознакомить с их жизненным укладом и историей. Мы приурочили эту выставку к 175-летию Абая и представляем здесь множество экспонатов, найденных в ходе раскопок. Причем каждый из экспонатов является оригиналом. Все эти экспонаты привезены из фонда нашего музея», – рассказал директор музея-заповедника «Берел» Алмас Сарбасов.

Отметим, что некрополь Берел - исторический памятник сакской эпохи в Казахстане. Курган был построен в V-IV веках до н.э. Некрополь расположен в 7 км к юго-западу от села Берель на правом берегу реки Бухтарма в горной долине Восточно-Казахстанской области. На сегодняшний день могильник содержит более сотни курганов. Всего на выставке представлено около сотни экспонатов из Берельского музея-заповедника.

К слову, выставка продлится в Семее в течение месяца.

Фото: Инфоцентр г. Семей