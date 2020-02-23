В честь 175-летия Абая проходят открытые уроки в колледжах Усть-Каменогорска

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В Усть-Каменогорске в рамках 175-летия Абая в колледже экономики и финансов прошел открытый урок «Абай шагает по миру», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Организаторами выступили белорусский и украинский культурные центры «Дома дружбы - центра общественного согласия». Участниками стали студенты колледжа, среди которых чтецы стихов Абая. Цель урока – показать значение произведений великого Абая в воспитании современного молодого поколения разных стран.

«Я думаю, что нам нужно чаще проводить совместные мероприятия с другими этнокультурными объединениями. Когда люди будут узнавать больше, то этим и будут сплочённые – вот, что важно для нас», - отметила председатель белорусского этнокультурного объединения о совместной деятельности Галина Августиновна.

Организаторы урока провели викторину, посвященную жизни и творчеству Абая, по итогам которой участники получили сладкие призы.

«Сегодня мы впервые услышали белорусский язык, и много узнала нового для себя о жизни и творчестве Абая. Особенно понравилось выступление вокального ансамбля», - поделились своими впечатлениями участницы открытого урока:

Представители этнокультурного объединения считают, что произведения великого Абая нашли путь к сердцу каждого участника мероприятия.