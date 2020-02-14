В честь 175-летия Абая молодежный театр готовит премьеру спектакля в Семее
СЕМЕЙ.КАЗИНФОРМ – В Семее молодежный театр «Дарига-ай» к 175-летию Абая Кунанбаева готовится к премьере спектакля «Ғажайып трагедиясы» по роману Мухтара Ауэзова «Абай», передает корреспондент МИА «Казинформ».
На пресс-конференции режиссер спектакля Гаухар Адай рассказала, что главная цель постановки, это погрузить зрителей в мир Абая и дать пищу для размышления.
«Во время спектакля зрители не увидят привычного им Абая, наша цель не передать его черты лица, а показать его образ и характер», - подчеркнула режиссер.
Г. Адай также отметила, что во время премьеры попросят горожан и гостей отключить мобильные телефоны, чтобы средства связи не мешали насладиться спектаклем, так как во время спектакля зрители не должны пропустить ни одного звука и слова, сказанные персонажами.
Премьера спектакля состоится 21-22 февраля.
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